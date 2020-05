Trancoso reabre praça municipal na sexta-feira

A praça municipal de Trancoso vai reabrir esta sexta-feira para «ajudar os produtores locais no escoamento dos seus produtos», anunciou o município.

A medida acontece no âmbito do desconfinamento gradual de serviços e atividades e visa a «consequente retoma progressiva da economia». O mercado municipal volta a funcionar mas com «rigorosas medidas de contenção sanitária», entre as quais o uso obrigatório para produtores/ feirantes e clientes de equipamentos de proteção individual, viseira ou máscara.

Continuam igualmente em vigor as regras de distanciamento social, bem como outras definidas para o efeito pela Câmara de Trancoso e publicitadas no próprio local.