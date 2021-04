“Sala Sensorial+” em Pinhel funciona desde segunda-feira

O município de Pinhel inaugurou uma “Sala Sensorial+” no jardim de infância da cidade, baseada em práticas terapêuticas Snoezelen (terapia dos sentidos).

O equipamento, que resulta de um investimento de cerca de 180 mil euros, comparticipados a 85 por cento, foi instalado no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar. Trata-se de uma medida contratualizada no âmbito da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE), que prevê ações para melhorar os indicadores relativos ao insucesso e abandono escolar. A “Sala Sensorial+” começou a funcionar esta segunda-feira e é composta por três espaços: uma sala Snoezelen (equipada com material para estimulação sensorial) e duas salas de terapias diversas para trabalhar as competências motoras, cognitivas, sensoriais e sociais dos mais pequenos.