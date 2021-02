Requalificação da zona envolvente da Fonte Santa em Manteigas

A requalificação da zona envolvente à Fonte Santa, em Manteigas, foi adjudicada por pouco mais de 190 mil euros na sequência do respetivo concurso público lançado pela autarquia.

A empreitada destina-se a dotar o local de «uma renovada praça de entrada na vila, valorizando os produtos identitários de Manteigas que ali se somam: a fonte termal ‘Fonte Santa’, o Viveiro das Trutas, o canil do Cão Serra da Estrela, o Centro Interpretativo do Vale Glaciário do Zêzere e a floresta», desta o município. Para tal serão reabilitados os dois pequenos edifícios sobranceiros à praça, alargada «pontualmente» a via de circulação e reestruturada a área de estacionamentos. Os trabalhos permitirão igualmente «redefinir zonas de circulação pedonal e automóvel e criar um percurso que permitirá uma circulação mais fluida e segura dos utilizadores entre todos os pontos de interesse», acrescente a Câmara de Manteigas em comunicado.