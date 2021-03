Investigação do IPG premiada em congresso internacional de turismo cultural

O projeto “Coffee Taste Perceptions Based On a Sensory Test”, desenvolvido por quatro docentes da Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH) do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), foi distinguido num congresso internacional de turismo cultural.

Segundo o IPG, o projeto conquistou o prémio “Best Paper” no VII Congresso Internacional Científico Profissional de Turismo Cultural, que decorreu online e recebeu estudos de 170 investigadores de 70 instituições de ensino superior de todo o mundo.

Os docentes e investigadores Adriano Costa, Carla Castro, Nelson Soares e Romeu Lopes são os autores do estudo que procurou «identificar os padrões de consumo de café, bem como as preferências, as tendências, os hábitos de compra e os perfis dos seus consumidores».