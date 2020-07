Quinta da Biaia é o grande vencedor do 13º Concurso de Vinhos da Beira Interior

O Quinta da Biaia Single Vineyard – Fonte da Vila Branco Síria de 2017, produtor de Figueira de Castelo Rodrigo, foi o grande vencedor do 13º Concurso de Vinhos da Beira Interior, cujos prémios foram entregues esta sexta-feira, no Solar do Vinho da Beira Interior, na Guarda.

A edição deste ano contou com a participação de 26 produtores que concorreram com 71 vinhos brancos, tintos, rosés e espumantes. O júri, presidido por Aníbal Coutinho, atribuiu 17 medalhas de ouro e seis de prata.

A distinção máxima foi para o Monte Barbo Reserva Tinto 2014, o Quinta dos Termos Garrafeira Arinto Branco 2018, o Entre Vinhas Reserva Touriga Nacional Tinto 2016, o Quinta dos Termos Garrafeira Tinto 2016, o Quinta da Biaia Single Vineyard – Fonte da Vila Biológico Tinto 2015, o Aforista Seleção Branco 2019, o Quinta da Biaia Reserva Biológico Tinto 2017, o Aforista Reserva Branco 2017, o Quinta dos Currais Síria Branco 2018, o Casas do Côro Reserva Branco 2018, o 1808 Biológico Tinta Roriz e Rufete Tinto 2018, o Casas Altas Reserva do Doutor Verdelho Branco 2019, o Quinta dos Termos Reserva do Patrão Syrah Tinto 2017, o Marquês d’Almeida Branco 2019, o Beyra Grande Reserva Tinto 207 e o Rui Roboredo Madeira Tinta Roriz e Touriga Nacional Tinto 2017.

A prata foi atribuída ao Souvall Colheita Selecionada Branco 2018, ao Quinta dos Currais Colheita Selecionada Fonte Cal e Arinto 2018, ao Portas d’El Rei Reserva Branco 2017, ao Quinta da Caldeirinha Biológico Syrah Tinto 2013, ao Entre Serras Tinto 2017 e ao Quinta das Senhoras – Dona Carolina Tinto 2015.

