Cento e três operacionais estão a combater um incêndio que está a consumir uma área de mato na localidade de Atalaia (Pinhel). O alerta foi dado pelas 16h23.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 18 horas havia no local 22 viaturas de apoio e cinco meios aéreos. Os meios no terreno ainda não conseguiram controlar as chamas.