PSD questiona Governo sobre supressão de comboios Lisboa-Guarda

O deputado Carlos Peixoto, eleito pelo PSD, questionou o Governo sobre os motivos da supressão de três ligações do comboio Intercidades na Linha da Beira Alta, duas no sentido Lisboa-Guarda e uma no sentido Guarda-Lisboa, foi hoje anunciado.

Carlos Peixoto questionou o ministro das Infraestruturas e da Habitação sobre o que levou à supressão de ligações Guarda-Lisboa e vice-versa na Linha da Beira Alta, se foi feito algum estudo sobre as quebras na procura e que dados foram considerados pela administração da CP nesta tomada de decisão. O deputado eleito pelo círculo da Guarda considera que a administração da CP, tomou esta decisão, sem aviso prévio e pretende saber quando serão retomadas as ligações. Para Carlos Peixoto esta foi mais uma decisão contra a coesão territorial e «é mais um custo imposto aos territórios do interior», lê-se no comunicado enviado pelo deputado às redacções. Recorde-se que a CP divulgou que a empresa «não repôs a oferta habitual a 100% nesta ligação» no contexto do “desconfinamento” e que as ligações Lisboa – Guarda passaram a ser asseguradas por dois comboios Intercidades.