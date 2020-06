José Monteiro eleito para representar CIMBSE na ULS Guarda

O antigo presidente da Câmara de Celorico da Beira, José Monteiro, foi o escolhido pela Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) para Vogal do Conselho de Administração da ULS Guarda.

Sem surpresa, o ex-autarca do PS será reconduzido no cargo em representação da CIMBSE, depois de na passada terça-feira os autarcas da comunidade terem escolhido o seu nome para um novo mandato do CA da ULS Guarda.

Contrariando o previsto, a eleição de José Monteiro só seria decidida à segunda volta de uma eleição onde o outro nome sugerido foi o de Jacinto Dias. Numa eleição em que não participaram os presidentes de Câmara do Fundão e da Covilhã, o nome de Jacinto Dias, que tinha sido proposto por Rui Ventura, presidente da Câmara de Pinhel, “baralhou” as contas da nomeação de José Monteiro depois do antigo dirigente da Segurança Social ter ido ocupar funções de chefia na Câmara da Guarda, a convite de Chaves Monteiro.

Na primeira volta houve um empate por seis votos para candidato e um voto em branco (dos 13 presidente de câmara presentes).

Na segunda volta o ex-presidente da Câmara de Celorico da Beira acabou por receber sete votos contra cinco de Jacinto Dias e um branco. O socialista José Monteiro vai assim continuar a ser o Vogal escolhido pela CIMBSE no CA da ULS Guarda.