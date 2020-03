PSD de Figueira de Castelo Rodrigo propõe medidas

Os vereadores do PSD na Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo propuseram ao executivo municipal presidido por Paulo Langrouva (PS) um conjunto de 15 medidas que visam apoiar cidadãos e a economia local no contexto do estado de emergência. Os vereadores do PSD sugerem à autarquia O pagamento “imediato a todos os fornecedores locais os valores em dívida, cujos fornecimentos tenham sido efetuadosa até à primeira quinzena de março, por forma a aumentar a liquidez das empresas”.

Para os dois vereadores do PSD é também necessário “reduzir o custo das tarifas da água, em pelo menos 50%, até ao final do ano”, e “isentar o pagamento por igual período aos cidadãos com comprovada carência económica”.