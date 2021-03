Provas de ciclismo virtual ligam Aldeias Históricas

A Associação de Ciclismo da Beira Interior (ACBI) e as Aldeias Históricas de Portugal vão realização um desafio de ciclismo virtual pelas doze localidades com este estatuto.

Estes eventos terão lugar na plataforma RGT Cycling (www.rgtcycling.com) e servem também como mote para a promoção da nova rede de percursos cicláveis das Aldeias Históricas de Portugal. Com mais de 3.000 quilómetros de percursos, o projeto é promovido com a consultadoria da Federação Portuguesa de Ciclismo e dividido em doze polos, sendo que «em cada um estão sinalizados quatro percursos de níveis de dificuldade distintos que podem ser explorados por toda a família», adiantam os promotores. «Trata-se de um troféu de ciclismo virtual que terá cinco etapas com distâncias crescentes, realizados aos domingos de manhã, entre 7 de março e 5 abril. Existirá uma classificação por etapa e uma classificação geral oficiosa, com dados que criarão uma dinâmica interessante entre os participantes», acrescentam.

A primeira etapa teve um percurso simulado de 43 quilómetros entre as Aldeias Históricas de Castelo Novo e Idanha-a-Velha. No dia 14 ligar-se-á Monsanto e Belmonte, num total de 61 quilómetros, e sete dias depois está previsto um percurso de 71 quilómetros entre Sortelha e Almeida, passando por Castelo Mendo. A 28 de março os ciclistas terão pela frente 80 quilómetros entre Castelo Rodrigo e Trancoso, passando por Marialva, enquanto a última etapa, programada para 5 de abril, terá 99 quilómetros entre Linhares da Beira e Piódão.