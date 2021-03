Tradições da Quaresma em formato online

A Quadragésima, programa cultural criado no Fundão para preservar as tradições da Páscoa e depois alargado aos concelhos da Covilhã, Belmonte, Guarda e Sabugal, vai decorrer este ano em formato online devido à pandemia.

Em nota de imprensa enviada a O INTERIOR, a autarquia do Fundão adianta que será mantida a promoção das manifestações da cultura imaterial ligadas ao período da Quaresma com a exibição de alguns dos momentos mais marcantes das edições anteriores. Da programação constam tradições como a via-sacra, a procissão dos passos, a encomendação das almas, o canto dos martírios, as alvíssaras, a procissão dos penitentes, a procissão do Senhor da Cana Verde – Ermidas ou a procissão do enterro do Senhor. A Quadragésima inclui ainda um roteiro pelos locais de culto mais emblemáticos da região, bem como criações artísticas únicas e será apresentada ao longo de seis semanas na página de Facebook e no canal de Youtube do evento.