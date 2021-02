Programa “Escape Livre” celebrou 48 anos

O programa radiofónico “Escape Livre” celebrou o 48ª aniversário, este sábado – Dia Mundial da Rádio.

As primeiras emissões feitas por Luís Celínio tinham a duração de 13 minutos. Atualmente, o programa que passa na Rádio Altitude depois do noticiário das 18 horas e com reposição ao sábado, tem a duração de uma hora. «A indústria automóvel, a segurança e a competição foram e continuam a ser os temas abordados ao longo dos milhares de emissões transmitidas», adianta o Clube de Escape Livre em nota enviada a O INTERIOR. O sucesso do programa levou à criação do Clube de Escape Livre na Guarda, em 1986.

Para comemorar os 48 anos de existência «a edição desta semana, entre outros temas, recorda sons originais do Programa de 24 de julho 1986, como o passeio surpresa Escape Livre / Rádio Altitude, o circuito de Vila do Conde ou a decisão da Câmara Municipal que atribuiu a primeira de muitas distinções que o Escape Livre tem recebido ao longo dos anos», lê-se no comunicado.

O programa “Escape Livre” já contou com a participação de inúmeras pessoas, desde Francisco Carvalho, Carlos Bento, Mário Sucena, Luís Ribeirinho, Isabel Coelho, Jorge Antunes, João Lopes, contando atualmente com Pinto Moreira.