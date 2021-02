Portugal com mais 90 mortes e 1.303 novos casos, nas últimas 24 horas

O país registou nas últimas 24 horas um aumento de 1.303 de novos casos com covid-19, somando um total de 787.059 infetados desde o inicio da pandemia em Portugal.

Há a lamentar mais 90 óbitos desde ontem, registando assim 15.411 mortos desde março devido à covid-19, segundo o relatório divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A receber cuidados hospitalares estão menos seis doentes em enfermarias covid e menos 11 em Unidades de Cuidados Intensivos.

Segundo os dados divulgados pela DGS, nas últimas 24 horas, recuperam 3.538 infetados com o novo coronavírus.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo continua a registar a maior incidência de novos casos com mais 779, desde ontem. Seguem-se a região do Norte com 288 novas infeções e a do Centro com mais 98 casos confirmados nas últimas 24 horas.