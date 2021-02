Programa de apoio às empresas retomado em Gouveia

O município de Gouveia retomou o programa “Gouveia Investe II” para estimular a atividade empresarial e combater os efeitos do segundo confinamento geral na economia local.

Lançada em maio de 2020, a iniciativa prevê medidas para «proteger o emprego e estimular a atividade das empresas», em complemento com os apoios prestados pelo Estado. Assim, o município decretou a isenção do pagamento de renda durante os meses de fevereiro, março e abril de 2021, para as empresas instaladas em imóveis do município. Estão igualmente previstos apoios aos arrendatários de imóveis destinados ao exercício de qualquer atividade de comércio, serviços ou indústria, de 50 por cento do valor da renda mensal, com o limite de 300 euros, durante os meses de fevereiro, março e abril deste ano. Já os mutuários de créditos relativos a imóveis destinados ao exercício de qualquer atividade de comércio, serviços e indústria terão direito a um apoio de 50 por cento para pagamento da prestação, até ao limite de 300 euros, durante fevereiro, março e abril.

Neste caso, as candidaturas devem ser feitas online (https://www.cm-gouveia.pt/estimulos-a-economia-local-covid-19/) ou de forma presencial, no Balcão Único do município, até dia 26 de fevereiro. Os beneficiários devem manter a respetiva atividade, sede fiscal e postos de trabalho existentes na data da atribuição do apoio» até ao final do ano de 2021.