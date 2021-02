Governo atribui 100 milhões de euros para financiar produção nacional

O Ministério da Coesão Territorial vai lançar um Programa de Apoio à Produção Nacional no valor de 100 milhões de euros.

O «objetivo é estimular a produção nacional das micro e pequenas empresas e reduzir a dependência do país face ao exterior», segundo nota enviada a O INTERIOR. Cinquenta por cento deste montante destina-se a empresas do interior do país para apoiar o investimento de equipamentos que melhorem a qualidade dos processos produtivos. «Será também um importante apoio à transição digital e energética, à introdução de processos de produção ambientalmente mais amigáveis», acrescenta o gabinete de Ana Abrunhosa. Para se candidatar, as micro e pequenas empresas de todo o território nacional devem ter sido criadas «há, pelo menos, um ano» e assumir «o compromisso da não redução de postos de trabalho», especifica a tutela.