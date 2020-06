Prisão preventiva para agressor de companheira e dos filhos em Atalaia do Campo

A Polícia Judiciária anunciou a detenção de um homem de 42 anos por violência doméstica e incêndio urbano, dois crimes ocorridos, respetivamente, nos passados dias 24 e 25 em Atalaia do Campo, no Fundão.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal da Guarda, as vítimas foram uma mulher, companheira do detido, e os filhos daquela, tendo os factos ocorrido na sequência de «mais uma de muitas discussões ocorridas entre o casal» ao longo dos últimos quatro anos.

«Após diversas agressões contra a integridade física da sua companheira e também dos filhos desta, que, entretanto, intervieram em seu socorro, o detido acabou por os expulsar todos da residência do casal, trancando-se no interior da mesma, onde, já ao início do dia 25 de junho corrente, terá acabado por atear fogo numa das dependências da mesma», refere a PJ em comunicado.

Presente a tribunal, o indivíduo, trabalhador rural, ficou em prisão preventiva. A Judiciária contou com colaboração da GNR do Fundão na identificação do suspeito.