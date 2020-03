Deu hoje entrada no Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, um cidadão infetado com o novo coronavírus, segundo avança o jornal Reconquista. O cidadão, que reside habitualmente em Lisboa, ter-se-á deslocado da Sertã (onde se encontrava) a Castelo Branco, onde depois ficou internado, a aguardar contra-análise.

O indivíduo, do sexo masculino, terá regressado de uma visita a América do Sul, de acordo com semanário. Este é o primeiro caso registado naquela sede de distrito.