Portugal e Espanha mantêm controlo de pessoas na fronteira até 30 de junho

Portugal e Espanha vão manter, até 30 de junho, o controlo de pessoas nas fronteiras entre os dois países, no âmbito das medidas de combate à pandemia da Covid-19.

Em comunicado enviado esta quinta-feira às redações pelo Ministério da Administração Interna, é referido que a «decisão de manter esta reposição de controlo nas fronteiras, a título excecional e temporário, foi concertada entre o Governo da República Portuguesa e o Governo do Reino de Espanha, e resulta da avaliação da situação epidemiológica na União Europeia, atendendo igualmente às medidas propostas pela Comissão Europeia».

Assim, além dos Pontos de Passagem Autorizados (PPA) já existentes, entre os quais Vilar Formoso, os dois países acordaram a abertura de mais quatro, nos dias úteis, entre as 7 e as 21 horas, no Lugar do Peso (Melgaço), na Avenida da Galiza (Monção), em Miranda do Douro e Vila Nova de Cerveira.

O acordo mantém suspensos todos os voos com origem ou destino para Espanha, com exceção das aeronaves do Estado, das Forças Armadas, das que integram o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, bem como voos para transporte de carga e correio, voos de caráter humanitário ou de emergência médica.

Mantém-se igualmente suspensa a circulação ferroviária, exceto para o transporte de mercadorias, e o transporte fluvial entre os dois países.