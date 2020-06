Foz Côa reivindica nova ligação viária a Espanha por Barca d’Alva

O presidente da Câmara de Vila Nova de Foz Côa, Gustavo Duarte, reivindica a melhoria da ligação entre Almendra e Barca d’Alva (Figueira de Castelo Rodrigo) pelo «estradão» junto ao Douro, com a consequente ligação a Espanha através da província de Salamanca.

«Trata-se de um estradão em terra batida, com cerca de seis quilómetros de extensão, na margem do rio, que faz a ligação entre as duas localidades e tem grande beleza turística», refere o autarca, para quem «esta estrada também encurtaria, em muito, a distância entre Foz Côa e Salamanca». O presidente do município apresentou esta reivindicação na passada quinta-feira à secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, durante uma visita ao Museu do Côa. «Todo o tráfego proveniente de Espanha para a região do Alto Douro seria mais fácil e a viagem mais curta», justifica Gustavo Duarte, asseverando que o investimento seria «reduzido» pois a estrada já existe em terra batida e bastaria melhorá-la e «asfaltá-la». «O estradão ribeirinho já tem alguns anos e foi aberto pelo Exército, através do regimento de Engenharia», recordou.

Na sua opinião, «neste momento o percurso pode ser feito com recurso a veículos todo o terreno» e se fosse melhorado poderia ser feito por muitos «visitantes». No repto apresentado pelo autarca ao Governo o objetivo seria fazer uma ligação desde o nó da EN 222, em Almendra, até à fronteira com Espanha, já em Barca d’Alva. Para o autarca fozcoense, trata-se de um investimento de «pouca monta», que pode imprimir grandes mudanças na região e, por isso, é «um imperativo regional» para este território transfronteiriço do Alto Douro.

Confrontada com esta reivindicação, a secretária de Estado da Valorização do Interior considerou as ligações rodoviárias e ferroviárias «muito importantes para o território, para garantir a acessibilidade ao interior». Para Isabel Ferreira, «as boas acessibilidades têm impacto e fazem a diferença», tendo acrescentado que as boas vias de comunicação «mudam o panorama» dos territórios. A governante mostrou-se agradada com a sugestão e garantiu a Gustavo Duarte que irá levar esta pretensão à tutela.