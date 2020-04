Pinhel vai participar no “Maior Brinde Digital de Portugal” esta quinta-feira

O “Maior Brinde Digital de Portugal” é uma das iniciativas a realizar esta quinta-feira para assinalar o 13º aniversário da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV). A proposta está agendada para as 19 horas na plataforma Zoom e na página de Facebook da associação (https://www.facebook.com/ampvinho/).

O dia começa com um seminário online sobre o tema “O Vinho e o Mundo Rural – soluções para a atual crise” (11 horas). A sessão conta com a participação, entre outras entidades, do município de Pinhel, que é Cidade do Vinho 2020-2021 e estará representado pela vice-presidente da autarquia, Daniela Capelo. Segue-se uma reunião com os municípios associados em que serão apresentadas propostas de trabalho para promoção dos territórios associados à vinha e ao vinho.

A celebração do 13º aniversário da AMPV termina com a quarta edição das “Provas 6/6”, a partir das 18 horas, com a participação dos enólogos Osvaldo Amado e Helena Mira. O “Maior Brinde Digital de Portugal” acontece uma hora depois.