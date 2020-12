“Pinhel de Natal” já começou

A ligação da iluminação de Natal na segunda-feira assinalou o arranque da iniciativa “Pinhel de Natal” na “cidade falcão”, que se prolonga até 6 de janeiro.

Segundo a autarquia local, tal como em anos anteriores, há o tradicional “Carrossel Parisiense”, instalado no “Bosque Encantado”, no parque municipal da Trincheira, música e animações, com destaque para a chegada do Pai Natal no dia 20.

No dia seguinte realiza-se o “Desfile de Mascotes” e a banda itinerante “Os Ajudantes do Pai Natal” farão animação de rua nos dias 22 e 23. Na tarde de dia 24, pelas 17 horas, será acendida tradicional fogueira de Natal” . As atividades serão realizadas seguindo as regras em vigor, mas poderão ser reequacionadas «consoante a evolução da situação epidemiológica do país e do concelho», adianta a autarquia.