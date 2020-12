Câmara da Guarda decreta dia de luto municipal pela morte de Eduardo Lourenço

A Câmara da Guarda decretou um dia de luto municipal, que se cumprirá esta quarta-feira, com bandeira do município a meia haste, em expressão de «justa homenagem» a Eduardo Lourenço, que faleceu esta terça-feira aos 97 anos.

«A Câmara Municipal da Guarda manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Eduardo Lourenço de Faria, (…) expoente máximo do ensaísmo literário e cultural contemporâneo», lê-se no despacho do presidente do município, Carlos Chaves Monteiro, para quem «com esta perda estamos todos de luto».