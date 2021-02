Na impossibilidade de realizar a habitual Feira das Tradições e Atividades Económicas (FTAE), a autarquia pinhelense optou por criar a iniciativa “Remember FTAE”.

O objetivo principal é não deixar passar em branco a importância do evento para a população de Pinhel através de concertos, entrevistas, exposições, vídeos e rubricas interativas sempre com a mesma máxima: ficar em casa. O conteúdo será transmitido no formato on-line durante os dias 12, 13 e 14 de fevereiro.