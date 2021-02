Conselho Geral da UBI elege presidente esta sexta-feira

Está completo o Conselho Geral da Universidade da Beira Interior (UBI). As oito personalidades externas cooptadas tomaram posse esta quarta-feira.

Trata-se de Hugo Carvalho (deputado na Assembleia da República), André Silva (presidente da Federação Académica do Desporto Universitário), Vítor Pereira (presidente da Câmara da Covilhã), José Felizardo (CEO do CEiia – Centro de Engenharia e Desenvolvimento), Bruno Mineiro (diretor de Gestão da TWINTEX – Indústria de Confeções), Laura da Cruz Martins (diretora Médica dos Laboratórios Clínicos Synlab), Rui Amandi de Sousa (CEO da empresa Stemmatters) e João Casteleiro Alves (administrador do Grupo Tecnológico Readiness IT – Systems Integration SA).

Estes elementos juntam-se aos conselheiros já eleitos pela comunidade académica, em novembro de 2020, em representação do Corpo de Professores e Investigadores (Abel João Padrão Gomes, Mário Lino Barata Raposo, Ana Paula Coelho Duarte, Maria Petronila Jorge Frade Rocha Pereira, Luiza Augusta Tereza Gil Breitenfeld Granadeiro, Cândida Ascensão Teixeira Tomaz, Olga Maria Marques Lourenço, Fernando Manuel Bigares Charrua Santos, António Manuel Neves Vicente, Maria do Rosário Alves Calado, Isabel Maria Romano da Cunha, Cristina Maria da Costa Vieira, Manuel Joaquim da Silva Loureiro, Bruno Daniel Ferreira da Costa e Bertha Maria Batista dos Santos), do Corpo de Estudantes (Ricardo Daniel de Jesus Nora, Vinicius da Silva Andrade, Afonso Manuel Mousaco Gomes, Gabriel Cruz Antunes e Bárbara Valente Hernandez) e Corpo de Pessoal Não Docente e Não Investigador (Adriano Nunes Raposo).

O Conselho Geral é o órgão máximo da academia ubiana e irá eleger este ano o próximo reitor da universidade. O seu presidente será eleito esta sexta-feira.