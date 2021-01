Perito da PJ da Guarda ferido por arma armadilhada em Terlamonte (Covilhã)

Um especialista de Polícia Científica da Polícia Judiciária (PJ) da Guarda ficou ferido, sem gravidade, na tarde deste domingo ao ser atingido por um disparo «aparentemente produzido por uma arma de fogo armadilhada».

Segundo o Departamento de Investigação Criminal, o incidente ocorreu em Terlamonte (Covilhã), quando o inspetor estava no interior de uma habitação onde tinha sido localizado um homem com uma faca de cozinha cravada na zona do peito.

«A origem destes factos reconduzir-se-á a um quadro anterior de violência doméstica pelo qual o indivíduo começaria a ser julgado no dia de amanhã», adianta a PJ em comunicado enviado a O INTERIOR.

Por ter estado incomunicável de forma «persistente» com alguns dos seus familiares mais próximos, os mesmos chamaram este domingo a GNR, que encontrou o indivíduo «quase moribundo» no interior da habitação, «a esvair-se em sangue», e solicitaram de imediato a intervenção da PJ, além de desencadearem o necessário socorro.

No local, perante indícios «aparentemente representativos» de uma hipotética situação de suicídio, o especialista da Judiciária acabou atingido num braço, «quando procedia à abertura de uma porta interior, em consequência de «um aparente disparo de arma de fogo armadilhada para esse efeito».

Prontamente assistido no Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, o inspetor «encontra-se bem e livre de perigo de vida», adianta a PJ. Já o suspeito está internado em estado grave na mesma unidade hospitalar.

As diligências de investigação prosseguem para esclarecer os factos.