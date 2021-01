Taça de Portugal – Quartos de final definidos!

Foram concluídos os oitavos de final da prova rainha do futebol português, e são conhecidas as 8 equipas que irão batalhar pela conquista da Taça de Portugal, para suceder ao FC Porto. Nesta fase, estão presentes sete emblemas da Primeira Liga e um representante da Segunda Liga, deixando antever encontros de alta rotação na festa da Taça!

Atente nos confrontos dos quartos de final, agendados para o dia 28 de janeiro, ainda sem horário marcado:

Benfica – Belenenses

Braga – Santa Clara

Gil Vicente – Porto

Marítimo – Estoril

Derby Lisboeta entre Benfica, que superou o Estrela por 0-4 nos oitavos, e o Belenenses, que teve de suar em Fafe, batendo a equipa local por 2-3 após prolongamento. Nos clássicos da capital há sempre emoção à flor da pele e este desafio decisivo não deverá fugir à regra.

No Minho, o Braga parte claramente na frente da corrida para chegar às meias-finais, com o Santa Clara pela frente. Os Guerreiros Minhotos ganharam 5-0 ao Torreense nos oitavos de final, ao passo que os Açorianos foram aos Cónegos eliminar o Moreirense por 1-2. A formação local tem tudo para avançar na prova.

Em Barcelos, o Porto vai defender o título perante o Gil Vicente. Um duelo em que os Dragões, que afastaram o Nacional no prolongamento (2-4), são também amplamente favoritos face a uma equipa que apenas superou o Académico de Viseu, depois de muitas dificuldades, triunfando por 3-2, também depois de 120 minutos de futebol.

Por último, o Marítimo recebe no Funchal o Estoril, a única formação da Segunda Liga, que lidera. Os Madeirenses abateram o Sporting em casa, por 2-0, operando a maior surpresa da eliminatória anterior. Já os Canarinhos, também surpreenderam em Vila do Conde, derrotando o Rio Ave por 1-2.

