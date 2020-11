Parque do Barrocal é a nova atração de Castelo Branco

O surpreendente Parque Natural do Barrocal, em Castelo Branco, abriu ao público no sábado após obras de requalificação.

O espaço com 40 hectares está integrado nos territórios classificados do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO e da Reserva da Biosfera Transfronteiriça Tejo| Tajo Internacional. Conta com sete miradorous, diversas formações geológicas de interesse, passadiços e trilhos naturais, um parque infantil, um observatório de aves, entre outras atrações naturais. O Túnel do Lagarto, o Observatório dos Abelharucos e o Círculo do Domo estão em destaque e permitem diversas atividades. Há ainda uma ponte suspensa que convida a visita ao mirante de São Martinho. O Parque do Barrocal é «um oásis da História Natural» que evoca «uma paisagem granítica característica feita de rochas geradas nas profundezas da Terra, mas moldadas e expostas por 310 milhões de anos de anos de movimentos tectónicos e períodos climáticos», refere a autarquia em comunicado enviado a O INTERIOR.

O município investiu cerca de um milhão de euros para salvaguardar e potenciar o granito do Barrocal, um importante legado histórico e natural existente no maciço granítico de Castelo Branco rodeado por rochas metamórficas mais antigas, popularmente conhecidas como xistos. Há também cristais de apatite, zircão, ilmenite, andaluzite, cordierite, silimanite e, além deste património natural, sobressai também a arquitetura desenhada pelos arquitetos Teresa Barão, Luís Ribeiro e Catarina Viana. Este trabalho venceu o Architecture Master Prize – uma das mais reputadas distinções do setor – na categoria de espaços públicos e é um dos oito finalistas do prémio World Architecture News Awards, na categoria “Paisagens Urbanas”.