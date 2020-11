Portugal regista este sábado o maior número de infetados com Covid-19 de sempre

Portugal registou 6.602 novos casos de infeção pelo novo coronavírus e 55 mortes nas últimas 24 horas.

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o número de casos diários baixou ligeiramente face a sexta-feira (6.503) e o número de vítimas mortais é o mais baixo desde 8 de novembro (48).

Quase 63 por cento dos novos casos ocorreram na região Norte (4.154). Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (1.563), Centro (715), Algarve (95), Alentejo (52), Açores (18) e Madeira (5). A maioria dos óbitos por Covid-19 também aconteceram no Norte, onde houve mais 28 vítimas mortais entre as 55 mortes a lamentar no país.

Em Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 17 mortes, no Centro foram oito e no Alentejo duas. O Algarve e as ilhas não registaram mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Portugal alcançou este sábado um novo máximo de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos. São agora 413, mais 25 do que na sexta-feira.

No total há 2.798 doentes em internamento — menos uma do que no relatório anterior. Com 85.444 casos ativos, mais 1.412 do que na sexta-feira, Portugal tem este sábado o maior número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus de sempre.