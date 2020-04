Onze tradições da região concorrem às “7 Maravilhas da Cultura Popular”

A região está bem representada no concurso das “7 Maravilhas da Cultura Popular”, contando com uma dezena de tradições nomeadas, de Vila Nova de Foz Côa ao Fundão, passando pela Guarda, Belmonte e Seia.

O cobertor de papa de Maçaínhas (Guarda) é um dos apurados na categoria dedicada ao Artesanato e, para Maria do Céu Reis, esta é mais uma oportunidade para divulgar «o produto, os seus materiais, processos, ambientes e cultura associada» à sua produção numa região com «ligação cultural, económica e social» à lã e à pastorícia. A presidente da associação O Genuíno Cobertor de Papa quer aproveitar o concurso para levar este produto «autêntico, rústico, natural e histórico» ao «máximo possível» de pessoas para que seja «valorizado, enriquecido, preservado e garantida a sua autenticidade e fidelidade histórica». Na sua opinião, o cobertor de papa de Maçaínhas é uma «preciosidade que não se pode perder, tem de ser apoiada e acarinhada por todos» para não ser confundida com o produto industrial.

A responsável adianta que a associação tem tido falta de apoios para «resistir, praticamente sozinhos, contra os interesses daqueles que usurpam o nome do cobertor de papa e vendem um cobertor industrial». Por isso, esta participação nas “7 Maravilhas” vai contribuir para evitar que «o cobertor de papa verdadeiro desapareça, que o seu nome seja usurpado, pois se nós não fizermos, mais ninguém o faz». Maria do Céu Reis sublinha que a associação O Genuíno Cobertor de Papa vai continuar a trabalhar em regime de voluntariado, mas precisa «muito, muito, muito da ajuda de todos os portugueses», pois «somos nós que produzimos os cobertores, mas a herança é de todos».

Além do cobertor de papa, foram admitidos ao concurso a Festa da Transumância, submetida pela Câmara de Seia, na categoria “Rituais e Costumes”. Também o criptojudaísmo de Belmonte foi validado pelo conselho científico do concurso, tal como a Festa da Amendoeira em Flor e dos Patrimónios Mundiais, de Vila Nova de Foz Côa. Já o concelho do Fundão tem sete candidaturas nomeadas: o bombo (Artesanato), as flores da romaria de Santa Luzia (Artefactos), o Chocalhos – Festival dos Caminhos da Transumância (Festas e Feiras), a Tomada do Carvalhal (Rituais e Costumes), a Dança da Tranca (Músicas e Danças), os bombos de Lavacolhos (Músicas e Danças) e a Procissão dos Pastores ou das Pinhas (Procissões e Romarias). As candidaturas foram apresentadas pelo município, em parceria com Juntas de Freguesia e associações locais. Este ano o concurso das “7 Maravilhas” pretende evidenciar a vivência e reconhecimento do património material e imaterial de Portugal.