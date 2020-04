Festival Dias da Música Eletroacústica “online” em Seia

A Covid-19 forçou o adiamento do Festival da Música Eletroacústica, que teria lugar em Seia, mas, para compensar, os seus promotores decidiram transmitir concertos em “streaming” com músicos do Ensemble DME, que está sediado na cidade serrana.

O espetáculo começa esta sexta-feira (18 horas) com a flautista Mafalda Carvalho e o compositor Carlos Caires. O recital inclui obras que teriam sido interpretadas na digressão do Ensemble DME, no final de março passado. No sábado, à mesma hora, será transmitida a obra “Essay VIII”, do compositor britânico Christopher Bochmann. Nesse dia será ainda publicado, na plataforma da Escola Superior de Música de Lisboa (perf.esml.ipl.pt), o artigo “Essay VIII: a key work in the piano output of Christopher Bochmann”, da autoria de Ana Telles. O projeto tem por objetivo principal a performance, o registo audiovisual e a reflexão académica em torno de objetos artísticos, nomeadamente no campo da performance musical.

Já esta quarta-feira, Dia da Terra, o DME participa no evento global de artes telemáticas “Earth Day Art Model” onde interpretará a obra “A Omnisciência é um Colectivo – parte IV”, do compositor português Jaime Reis, interpretada por Vasco Fazendeiro. Do repertório constam ainda obras de compositores de conceituadas instituições de ensino como o China College of Music (Pequim), o Mills College (Califórnia) e University of Oxford (Reino Unido) e artistas de países como Espanha, Colômbia, Coreia do Sul, Argentina, Tailândia, Polónia, Austrália, entre outros. O evento decorrerá durante 24 horas e a peça de Jaime Reis será transmitida às 15 horas (https://www.facebook.com/tavellab.net/).

A proposta para 2 de maio (18 horas) andará à volta da obra “Fragments de Mémoire”, de Jean-Sébastien Béreau, título homónimo da edição fonográfica e uma encomenda do Festival DME. Este fonograma, com obras do compositor francês Jean-Sébastien Béreau e de Christopher Bochmann interpretadas ao piano por Ana Telles, solista do Ensemble DME, e músicos convidados como Lara Rainho (soprano) e Luís Gomes (clarinete), será lançado a nível digital num evento duplo. O Festival DME irá ainda promover a 9ª edição do Concurso Nano Músicos Eletroacústicos, que vai decorrer no Conservatório de Música de Seia em dezembro.