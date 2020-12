A neve está de regresso à região, mas nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos da Guarda e Castelo Branco estão sob aviso amarelo devido à possível queda de neve acima de 1.400/1.600 metros entre as 21 horas desta segunda-feira e as 12 horas de terça-feira.