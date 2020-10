Mutualista cria gabinete itinerante de combate à Covid-19

O concelho da Covilhã tem agora um gabinete itinerante de combate à Covid-19 desde esta sexta-feira.

A iniciativa faz parte do projeto “Cuidados de Proximidade – Saúde +”, uma parceria entre a Mutualista Covilhanense e a Unidade Móvel de Saúde, com o apoio da CGD. «Através deste gabinete pretendemos contribuir para o combate, controlo e prevenção pandemia no concelho da Covilhã e realizar um acompanhamento de proximidade junto das populações», adianta o presidente da direção da Mutualista, Nelson Silva, em comunicado. As primeiras ações de sensibilização decorrem pelas localidades da Barroca Grande, Aldeia de São Francisco de Assis, São Jorge da Beira, Casal de Santa Teresinha e Vale da Cerdeira.