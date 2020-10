Águas do Vale do Tejo investem 400 mil euros para abastecer seis freguesias

A Águas do Vale do Tejo consignou a empreitada de colocação em serviço da adutora Vale de Estrela – Famalicão da Serra.

A obra representa um investimento de cerca de 400 mil euros, tem um prazo de execução de 240 dias e foi adjudicada ao consórcio de empresas formado pela Opualte – Construções, SA e Sotecnisol, S.A. O objetivo é construir uma conduta de abastecimento de água com cerca de 10 quilómetros e reabilitar seis reservatórios (Vale de Estrela, Corujeira, Trinta, Meios, Fernão Joanes e Famalicão da Serra), o que permitirá, segundo a empresa, assegurar «a melhoria da fiabilidade e qualidade do serviço de abastecimento ao município da Guarda, incluindo ao nível da sua operacionalidade e segurança».