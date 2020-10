Museus do Côa e de Vilar Formoso distinguidos pela Rede Europeia de Turismo Cultural

O Museu do Côa e o Museu “Vilar Formoso – Fronteira da Paz, Memorial aos Refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes” foram premiados pela Rede Europeia de Turismo Cultural.

A candidatura do museu do Vale do Côa, em Vila Nova de Foz Côa, conquistou o terceiro prémio na categoria “Inovação e digitalização para turismo cultural sustentável em direção a destinos inteligentes”, a secção com mais participantes. A iniciativa premiada assenta num «projeto de atualizações dos suportes tecnológicos e dos conteúdos do seu programa museológico.

Já o polo museológico de Vilar Formoso obteve o segundo prémio na categoria “Produtos Turísticos Temáticos Transnacionais”. Os Prémios da Rede Europeia de Turismo Cultural têm como objetivo legitimar «a qualidade dos melhores projetos culturais do continente europeu», fornecendo-lhes assim uma maior visibilidade e partilha de conhecimentos.