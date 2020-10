Filme “Mysteria e o Feitiço da Aldeia” estreia hoje na Vila do Carvalho

Com estreia marcada para esta sexta-feira no Youtube, o filme “Mysteria e o Feitiço da Aldeia”, realizado por João Morais Inácio, vai ser apresentado em antestreia hoje (21 horas) na Junta de Freguesia de Vila do Carvalho (Covilhã). Devido à pandemia a sessão está limitada a 30 pessoas.

A longa metragem baseia-se nas lendas e mitos de Cantar Galo e da Vila do Carvalho e inspira-se no evento “Mysteria, Aldeia Mistério”, organizado anualmente pela União de Freguesias daquelas localidades da encosta da Serra da Estrela, que apoia esta produção da M4MProductions. Protagonizado pelos atores Pedro Rodil, Raquel Jacob, Leonor Mendes (natural da Vila do Carvalho, tal como o realizador), Sérgio Moura Afonso, Cátia Tomé e Rita Miguel, o filme promete «ter de tudo, desde fantasia, drama, medo, amor, comédia, canções e um final nada fácil», adianta a produção. O argumento também é de João Morais Inácio, a banda sonora é da autoria de Pedro Ribeiro e a caracterização de Pedro Leguina, Ricardo Sena e Estrela Lua. “Mysteria e o Feitiço da Aldeia” estará disponível gratuitamente no Youtube (https://youtu.be/er3tFnZxGYI) durante dez dias.