Município de Seia reforça programa de apoio às empresas

A autarquia de Seia reforçou com 200 mil euros o programa “SeiaConsigo” de apoio às empresas locais por causa da pandemia da Covid-19.

Na sequência dos estímulos ao consumo local desenvolvidos em 2020, com destaque para o programa “Compre(em)Seia”, que permitiu injetar 75 mil euros na economia local, e o apoio ao arrendamento/prestação bancária de imóveis adstritos à atividade económica (num investimento de cerca de 40 mil euros), o município apoia agora os agentes económicos locais que «registaram quebras de faturação, abarcando todos os setores de atividade», com sede fiscal e/ou estabelecimento comercial no concelho. Segundo a Câmara senense, o novo incentivo, que pode atingir um máximo de 350 euros por beneficiário, será atribuído «a fundo perdido, mediante a apresentação de candidatura, a empresas ou empresários em nome individual existentes no concelho de Seia, que tenham registado em 2019 um volume de negócios até 500.000 euros, e uma quebra de faturação maior ou igual a 15 por cento, no período compreendido entre 1 de março e 30 de novembro de 2020».

Os apoios serão atribuídos em dois escalões, sendo que o primeiro prevê um apoio único de 200 euros (para quebras de faturação entre 15 e 40 por cento) e o segundo um apoio único no valor de 350 euros (para quebras de faturação superiores a 40 por cento). As candidaturas estão a decorrer até 15 de março e devem ser instruídas em formulário próprio, disponível no site da autarquia (www.cm-seia.pt).