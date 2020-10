Município de Almeida aprova apoios do Plano ao Desenvolvimento Agrário e Comercial

A Câmara de Almeida aprovou recentemente o pagamento global do montante de 15.975 euros referente ao Plano de Apoio ao Desenvolvimento Agrário e Comercial.

De acordo com a autarquia, no âmbito da iniciativa «foram contempladas 26 candidaturas relativas a apoios de empregabilidade, plantação de plantas e apicultura». Com o Plano de Apoio ao Desenvolvimento Agrário e Comercial, o município raiano pretende «consolidar o desenvolvimento do concelho através de uma economia competitiva e inovadora que se projete a nível nacional». Os interessados podem obter mais informações sobre os apoios previstos na página internet da autarquia de Almeida (www.cm-almeida.pt) ou através do Gabinete do Agricultor (telefone 271 574 916).