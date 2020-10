Câmara do Sabugal investe 2 milhões de euros na requalificação da praia fluvial e da entrada sul da cidade

A Câmara do Sabugal vai investir cerca de dois milhões de euros na segunda fase da requalificação da praia fluvial da Devesa, no rio Côa, e da entrada sul da cidade raiana, duas obras que deverão arrancar no início do próximo ano.

«A praia fluvial do Sabugal não oferece grandes condições de segurança, de mobilidade e de acesso, e pretendemos fazer um melhoramento muito significativo», justifica o vice-presidente da autarquia. Vítor Proença adianta que o município adquiriu um terreno com 1,5 hectares na margem direita do Côa onde, no âmbito da intervenção prevista, vai ser instalada uma piscina de água natural e outra para crianças. O projeto representa um investimento de cerca de um milhão de euros e contempla ainda, entre outras intervenções, a criação de uma zona de apoio com balneários e instalações sanitárias, um campo de jogos e um pequeno areal. Está igualmente prevista a construção de uma ponte para a outra margem, onde há um campo de futsal, que será transformado em parque de manutenção, e um bar irá ser ampliado.

No próximo ano a Câmara do Sabugal pretende também iniciar a beneficiação da entrada sul da cidade, cujo projeto está pronto e implicará um investimento de cerca de um milhão de euros. Vítor Proença refere que a empreitada vai consistir na requalificação de passeios, instalação de passadeiras desniveladas e de sinalética, além da criação, num talude existente, de um miradouro com vista para o castelo. As obras também permitirão criar um parque de estacionamento para servir os utentes da praia fluvial da Devesa ou quem pretenda visitar o centro da cidade raiana.