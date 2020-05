Mulher contagiada em Lisboa é o primeiro caso de Covid-19 em Belmonte

Uma mulher com cerca de 60 anos é a primeira infetada com Covid-19 no concelho de Belmonte.

O caso foi confirmado pela autarquia que, em comunicado enviado a O INTERIOR, adianta que o contágio terá ocorrido numa deslocação recente a Lisboa. O marido também já foi testado e o resultado deu negativo.

O município esclarece que, sendo «um caso importado e não de contaminação local, não deixa de merecer a nossa atenção e acompanhamento, por forma a evitar a sua propagação pela comunidade».

Nesse sentido, a situação está a ser acompanhada pelas autoridades de saúde e policiais «desde a primeira hora» para que as regras de confinamento e isolamento profilático sejam «devidamente cumpridas».

A Câmara de Belmonte acrescenta que também está em contacto com a família afetada, tendo-se disponibilizado, nomeadamente, a fornecer «alimentação e quaisquer outros cuidados». De resto, «os elementos desta família encontram-se confinados nas suas habitações», garante a autarquia.