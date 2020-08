Misericórdia do Fundão compra Hotel Príncipe da Beira para instalar serviços

A Misericórdia do Fundão vai adquirir o Hotel Príncipe da Beira para instalar uma unidade de cuidados continuados com 40 camas e mais 60 para a valência de lar.

A instituição desistiu da requalificação do edifício do antigo hospital da cidade e vai investir mais de 2,7 milhões de euros na compra e adaptação da unidade hoteleira. O anúncio foi feito na terça-feira durante a Assembleia-Geral realizada no Casino Fundanense, onde foi aprovado por maioria, com uma abstenção, autorizar a mesa administrativa da Misericórdia a adquirir o hotel e a contrair um empréstimo de três milhões de euros para o efeito.