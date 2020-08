Desemprego afetava 407.302 pessoas no final de julho

O número de pessoas inscritas nos centros de emprego em Portugal disparou 37 por cento no mês de julho, face a igual período do ano passado, e 0,2 por cento na variação mensal. Os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) mostram um agravamento do desemprego.

No final de julho, estavam inscritas 407.302 pessoas, ou seja, mais 110.012 do que no ano passado. A informação mostra um ligeiro aumento do desemprego em termos mensais depois da descida de 0,6 por cento verificada em junho face a maio – a primeira desde o início da crise pandémica.

Numa nota divulgada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), é sublinhado, por outro lado, o decréscimo muito ligeiro no segmento dos jovens, com uma quebra de 0,3 por cento face ao mês de junho, representando menos 136 pessoas inscritas.