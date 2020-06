Greve de três horas por dia por aumentos salariais nas minas da Panasqueira

Os mineiros da Panasqueira (Covilhã) vão fazer greve três horas por dia, entre os dias 15 e 20 de junho, para reivindicarem aumentos salariais, embora a empresa garanta que não pode ir mais longe do que 1 por cento.

Em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira (STIM) acusa a Beralt Tin and Wolfram Portugal – empresa que detém a exploração das minas e que é propriedade do grupo canadiano Almonty – de ter reduzido a proposta apresentada em março para um aumento de 1 por cento, valor que o sindicato já considerava «ridículo» por representar 0,25 euros por dia. Segundo a estrutura sindical afeta à CGTP, em reunião realizada na semana passada, a empresa comunicou que a proposta só seria aplicada a partir de julho, pelo que o sindicato considera que existe uma redução efetiva da proposta de aumento.