Mêda: Criados apoios para IPSS, bombeiros, empresas e famílias

O município da Mêda está a apoiar as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), famílias e empresas do concelho devido à crise provocada pelo coronavírus.

Para tentar manter e controlar a propagação do vírus e proteger os mais vulneráveis, a Câmara adquiriu diverso equipamento de proteção individual (luvas, máscaras, batas e fatos) «para criação de “stock” e distribuição por lares de idosos, centros de dia e bombeiros». Serão também realizados testes aos trabalhadores das IPSS e aos “soldados da paz”, estando preparados espaços para alojar deslocados, como o antigo Centro de Dia da Misericórdia (cerca de 40 camas) e o Pavilhão Gimnodesportivo Municipal (50 camas de campanha). Outra das medidas é a ajuda, em articulação com as Juntas de Freguesia e as IPSS, «a quem precisa» através do programa “Mêda Solidária”. Está igualmente a decorrer o programa de angariação de voluntários “Dar a Mão”.

Além de atribuir um apoio económico direto às IPSS, a Câmara decidiu isentar estas instituições do pagamento da água e saneamento nos meses de abril, maio e junho. Foi ainda atribuído um apoio extraordinário à corporação local de bombeiros e emprestado equipamento informático a alunos carenciados sinalizados pelo Agrupamento de Escolas. Já as empresas, comércio e serviços encerrados ou em serviços mínimos estão isentas do pagamento da fatura da água em abril, maio e junho, enquanto as famílias terão direito a uma redução de 30 por cento. Apoios para os produtores pecuários de pequenos ruminantes e bovinos e a dinamização das vendas diretas e dos mercados locais são outras medidas lançadas.