Jovem detido no Tortosendo após furtar automóvel no Fundão

A GNR anunciou a detenção em flagrante de um homem de 27 anos por furto de um automóvel no concelho da Covilhã.

Segundo o Comando Territorial de Castelo Branco, a detenção foi concretizada poe elementos do posto do Tortosendo no sábado passado, na sequência de uma denúncia por furto de veículo numa rua do Fundão. «Os militares da Guarda realizaram diligências policiais que culminaram na interceção do veículo na localidade do Tortosendo, tendo o suspeito sido detido e veículo recuperado e restituído ao seu proprietário», adianta a GNR em comunicado.

O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial do Fundão. A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Covilhã.