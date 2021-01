Aulas presenciais retomadas em Fornos, Mêda e Pinhel

Os Agrupamentos de Escolas da Mêda, Fornos de Algodres e Pinhel retomaram as aulas presenciais esta segunda e terça-feira, respetivamente, após duas semanas de aulas à distância devido a vários surtos de Covid-19 naqueles concelhos.

Os alunos, professores e auxiliares que se encontrem em isolamento profilático decretado pelas autoridades de saúde devem permanecer em casa até ao final do período de tempo. A suspensão das aulas presenciais nas escolas de Fornos de Algodres, Mêda e Pinhel durante duas semanas foi uma medida preventiva e de mitigação do novo coronavírus nos três municípios do distrito da Guarda.