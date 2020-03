Isolamento profilático de 14 dias é obrigatório para quem regresse ao distrito da Guarda

A Delegada de Saúde Coordenadora da Unidade de Saúde Pública da ULS da Guarda, Ana Isabel Correia Viseu, determinou hoje que «todos os cidadãos que regressem do estrangeiro e/ou de outras regiões do país permaneçam em isolamento profilático pelo período de catorze (14) dias a contar do dia da sua chegada».

A medida respeita à «atual situação epidemológica de infeção por covid-19» e foi divulgada com a «colaboração da Comissão Municipal de Proteção Civil».

A informação está a ser também divulgada pelos vários municípios do distrito, que apelam ao comportamento responsável por parte de população.