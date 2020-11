Incêndio destrói habitação no concelho de Pinhel

Um incêndio destruiu uma habitação nas Freixedas (Pinhel), na passada segunda-feira.

Na residência habitava uma mulher de cerca de 45 anos e o filho de 12, que se encontrava no interior da casa no momento do fogo, mas conseguiu sair e ainda arriscou a vida a tentar salvar os animais de estimação que se encontravam no interior da casa.

As causas do incêndio ainda não são conhecidas. Mas já existe uma conta solidária para quem pretenda contribuir na angariação de fundos para a reconstrução da habitação e para a aquisição de bens essenciais.

O IBAN para o qual deve efetuar a transferência é: PT50 004541304033342586452. O responsável pela conta é o padre Ricardo Fonseca, pároco da aldeia.