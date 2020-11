13 investigadores da UBI entre os melhores do mundo

Treze docentes da Universidade da Beira Interior (UBI) integram uma lista que identifica os 2% melhores investigadores do mundo.

A lista apresentada no artigo divulgado, em outubro, na revista PLOS Biology apresenta duas categorias: carreira e impacto de investigação para o ano. Na categoria carreira destacam-se cinco investigadores da UBI: Paulo Pimentel de Oliveira (DEE -Departamento de Engenharia Electromecânica), Hugo Proença (DI – Departamento de Informática), António Marques Cardoso (DEE, mas afiliado ao CISE), Luís A. Alexandre (DI) e Jorge Barata (Departamento de Ciências Aeroespaciais). Na área de impacto de investigação para o ano a universidade da Covilhã conta com 11 docentes: Hugo Proença, Helena Alves (DGE – Departamento de Gestão e Economia), João J.M. Ferreira (DGE), Arminda do Paço (DGE), Paulo Pimentel Oliveira, Luís Alexandre (DI), Mário Franco (DGE), Victor Moutinho (DGE), António Cardoso Marques (DGE), Ilídio J. Correia (Faculdade de Ciências da Saúde) e Nuno Garcia (DI).

A classificação foi atribuída por uma equipa liderada por um investigador da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos da América, que avalia o trabalho feito por investigadores com «base nos valores de citações, de acordo com a reputada base de dados online da SCOPUS», segundo nota enviada à imprensa.