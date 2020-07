Homem de 27 anos morre em capotamento de trator em Vila Nova de Foz Côa

O capotamento de um trator agrícola provocou a morte de um homem de 27 anos esta terça-feira na localidade de Seixas, no concelho de Vila Nova Foz Côa.

Segundo fonte dos bombeiros fozcoenses, o acidente aconteceu num caminho junto à barragem Vale Teja e a vítima ficou encarcerada, tendo as equipas de socorro encetado manobras de reanimação, mas sem sucesso.

«O óbito foi declarado no local pela equipa médica do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), estacionado em Macedo de Cavaleiros (Bragança), que tinha sido acionado», referiu o comandante dos bombeiros, Nuno Figueirinha.

O alerta para o acidente foi dado às 12h38, de acordo com a página da Autoridade Nacional de emergência e Proteção Civil (ANEPC), e mobilizou 12 voluntários apoiados por seis viaturas, bem como as equipas médicas e de enfermagem do helicóptero e da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM.