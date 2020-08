Um homem de 48 anos foi detido pela GNR por violência doméstica numa localidade do concelho de Trancoso.

De acordo com o Comando Territorial da Guarda, a detenção foi realizada por militares do posto de Vila Franca das Naves na passada sexta-feira na sequência de uma denúncia de desacatos entre um casal. A patrulha deslocou-se ao local e verificou que uma mulher de 58 anos tinha sido agredida com um sacho pelo seu companheiro.

«Já no interior da habitação da vítima, o suspeito injuriou e ameaçou a mulher na presença dos militares, o que culminou na sua detenção», adianta a GNR em comunicado. O detido foi levado para o posto de Trancoso onde permaneceu até ser presente ao Tribunal de Vila Nova de Foz Côa no dia seguinte.

O juiz aplicou como medidas de coação a proibição de contactos com a vítima e de se aproximar da sua residência, controlado por pulseira eletrónica.